Graviton (GRAV) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.256012$ 0.256012 $ 0.256012 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.29% Prisendring (1D) -1.13% Prisendring (7D) -0.48% Prisendring (7D) -0.48%

Graviton (GRAV) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GRAV blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GRAV er $ 0.256012, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GRAV endret seg med +0.29% i løpet av den siste timen, -1.13% over 24 timer og -0.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Graviton (GRAV) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 469.65K$ 469.65K $ 469.65K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Opplagsforsyning 1.24B 1.24B 1.24B Total forsyning 2,751,309,815.836579 2,751,309,815.836579 2,751,309,815.836579

Nåværende markedsverdi på Graviton er $ 469.65K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GRAV er 1.24B, med en total tilgang på 2751309815.836579. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.04M.