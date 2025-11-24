GrandpaTrenchLive pris i dag

Sanntids GrandpaTrenchLive (GRAMPS) pris i dag er $ 0.00000439, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende GRAMPS til USD konverteringssats er $ 0.00000439 per GRAMPS.

GrandpaTrenchLive rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 4,391.18, med en sirkulerende forsyning på 999.26M GRAMPS. I løpet av de siste 24 timene GRAMPS har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00044247, mens tidenes laveste notering var $ 0.0000043.

Kortsiktig har GRAMPS beveget seg -- i løpet av den siste timen og -8.02% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

GrandpaTrenchLive (GRAMPS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.39K$ 4.39K $ 4.39K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.39K$ 4.39K $ 4.39K Opplagsforsyning 999.26M 999.26M 999.26M Total forsyning 999,259,126.184485 999,259,126.184485 999,259,126.184485

