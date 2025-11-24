Grand Gangsta City pris i dag

Sanntids Grand Gangsta City ($GGC) pris i dag er $ 0.0013207, med en 3.53% endring de siste 24 timene. Nåværende $GGC til USD konverteringssats er $ 0.0013207 per $GGC.

Grand Gangsta City rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,212,740, med en sirkulerende forsyning på 918.25M $GGC. I løpet av de siste 24 timene $GGC har den blitt handlet mellom $ 0.0012757(laveste) og $ 0.00133926 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01587433, mens tidenes laveste notering var $ 0.00122488.

Kortsiktig har $GGC beveget seg +0.30% i løpet av den siste timen og -20.66% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Grand Gangsta City ($GGC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Opplagsforsyning 918.25M 918.25M 918.25M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

