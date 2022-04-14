Granary (GRAIN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Granary (GRAIN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

The Granary is a lending market built for the everyday user. Granary offers the most competitive lending and borrow rate in the crypto industry. With a heavy focus on security and risk research, users can supply and borrow assets knowing that the team is continuously working to make Granary the most secure lending market possible. Granary.finance has been in operation for over a year. The Granary team is working on an audit from a top tier audit firm for Granary v2. The GRAIN token can be used to govern the Granary protocol. Offisiell nettside: https://granary.finance/

Granary (GRAIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Granary (GRAIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 159.19K $ 159.19K $ 159.19K Total forsyning: $ 239.68M $ 239.68M $ 239.68M Sirkulerende forsyning: $ 239.68M $ 239.68M $ 239.68M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 159.19K $ 159.19K $ 159.19K All-time high: $ 0.06669 $ 0.06669 $ 0.06669 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00066417 $ 0.00066417 $ 0.00066417 Lær mer om Granary (GRAIN) pris

Granary (GRAIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Granary (GRAIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GRAIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GRAIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GRAINs tokenomics, kan du utforske GRAIN tokenets livepris!

GRAIN prisforutsigelse Vil du vite hvor GRAIN kan være på vei? Vår GRAIN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GRAIN tokenets prisforutsigelse nå!

