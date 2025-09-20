Granary (GRAIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0.06669 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00%

Granary (GRAIN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GRAIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GRAIN er $ 0.06669, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GRAIN endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Granary (GRAIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 202.61K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 202.61K Opplagsforsyning 240.33M Total forsyning 240,332,367.368823

Nåværende markedsverdi på Granary er $ 202.61K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GRAIN er 240.33M, med en total tilgang på 240332367.368823. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 202.61K.