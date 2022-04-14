GRABWAY (GRAB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i GRABWAY (GRAB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GRABWAY (GRAB) Informasjon GrabWay is an innovative mobile application designed to empower drivers, gig workers, and frequent travelers by turning their everyday movements into a source of income. Leveraging cutting-edge blockchain technology and GPS tracking, GrabWay introduces a unique system where users can earn points based on the distance they travel. These points can then be converted into real-world earnings, creating a new and exciting way for individuals to monetize their time on the road.At the core of GrabWay is the concept of NFT-based vehicles (NTT), which users purchase and use within the app. Each NTT not only represents a digital asset but also serves as the key to unlocking earnings as users move about their daily routines. The more they travel, the more they earn—making GrabWay a game-changer for those who spend significant time driving. Offisiell nettside: https://grabway.site/ Kjøp GRAB nå!

GRABWAY (GRAB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GRABWAY (GRAB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.99M $ 1.99M $ 1.99M Total forsyning: $ 60.00M $ 60.00M $ 60.00M Sirkulerende forsyning: $ 33.28M $ 33.28M $ 33.28M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.60M $ 3.60M $ 3.60M All-time high: $ 0.18613 $ 0.18613 $ 0.18613 All-Time Low: $ 0.03602286 $ 0.03602286 $ 0.03602286 Nåværende pris: $ 0.05994 $ 0.05994 $ 0.05994 Lær mer om GRABWAY (GRAB) pris

GRABWAY (GRAB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GRABWAY (GRAB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GRAB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GRAB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GRABs tokenomics, kan du utforske GRAB tokenets livepris!

