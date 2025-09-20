GRABWAY (GRAB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.063026 $ 0.063026 $ 0.063026 24 timer lav $ 0.072032 $ 0.072032 $ 0.072032 24 timer høy 24 timer lav $ 0.063026$ 0.063026 $ 0.063026 24 timer høy $ 0.072032$ 0.072032 $ 0.072032 All Time High $ 0.18613$ 0.18613 $ 0.18613 Laveste pris $ 0.03602286$ 0.03602286 $ 0.03602286 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) -3.50% Prisendring (7D) +11.12% Prisendring (7D) +11.12%

GRABWAY (GRAB) sanntidsprisen er $0.065329. I løpet av de siste 24 timene har GRAB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.063026 og et toppnivå på $ 0.072032, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GRAB er $ 0.18613, mens den rekordlave prisen er $ 0.03602286.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GRAB endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -3.50% over 24 timer og +11.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GRABWAY (GRAB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.17M$ 2.17M $ 2.17M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.92M$ 3.92M $ 3.92M Opplagsforsyning 33.28M 33.28M 33.28M Total forsyning 60,000,000.0 60,000,000.0 60,000,000.0

Nåværende markedsverdi på GRABWAY er $ 2.17M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GRAB er 33.28M, med en total tilgang på 60000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.92M.