GovWorld (GOV) Informasjon GovWorld is an added utility for metaverse, NFT, and altcoin projects & their communities. Leveraging the power of the most customizable P2P lending protocol on the blockchain, community strong holders can now unlock liquidity in the form of USDT, USDC, DAI, or BUSD against the value of their NFT and altcoin portfolio. VIP strategic partners of GovWorld also enjoy additional benefits such as maintaining tier-level, staking, and other native rewards. Offisiell nettside: https://www.govworld.io/ Kjøp GOV nå!

GovWorld (GOV) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GovWorld (GOV), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 93.63K $ 93.63K $ 93.63K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 46.21M $ 46.21M $ 46.21M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 202.61K $ 202.61K $ 202.61K All-time high: $ 0.240885 $ 0.240885 $ 0.240885 All-Time Low: $ 0.00119396 $ 0.00119396 $ 0.00119396 Nåværende pris: $ 0.00202614 $ 0.00202614 $ 0.00202614 Lær mer om GovWorld (GOV) pris

GovWorld (GOV) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GovWorld (GOV) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GOV tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GOV tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GOVs tokenomics, kan du utforske GOV tokenets livepris!

