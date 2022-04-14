Gourmet Galaxy (GUM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Gourmet Galaxy (GUM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Gourmet Galaxy (GUM) Informasjon 🤩 Excited to announce our second FalconPool Project: Gourmet Galaxy (GUM) 😱 Introducing Gourmet Galaxy Don’t let the name fool you, Gourmet Galaxy isn't just food, it's a whole DeFi Ecosystem inside an NFT Gaming Experience. Gourmet Galaxy helps you to easily approach DeFi while enjoying a gaming experience. The best of all, the whole ecosystem revolves around $GUM tokens! With Gourmet Galaxy you can: 🔁 Swap: Trade with AMM using GUM Swap. ⏹ Liquidity Staking: Farm GUM using digital assets and earn an incredible APY! 🔂 Trading: Trade on a decentralized Trading Platform in a gamified experience. 🛄 Collect NFT's: Collect rare and Unique NFTs and exchange them for big money. ❇️ GUM Token GUM is a vital part of Gourmet Galaxy, with a mechanism that is designed to give it value intrinsically tied to the Gourmet Galaxy Platform. GUM use cases include: 1️⃣ Governance: Including Staking, System Votes. 2️⃣ Content creation: Create your own special planets for sale. 3️⃣ Play Mini games related to Trading/Prediction Market. 4️⃣ Buy/sell items. 5️⃣ Revenue Sharing. Offisiell nettside: https://gourmetgalaxy.io Kjøp GUM nå!

Gourmet Galaxy (GUM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gourmet Galaxy (GUM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.02K $ 8.02K $ 8.02K Total forsyning: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Sirkulerende forsyning: $ 3.32M $ 3.32M $ 3.32M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 48.27K $ 48.27K $ 48.27K All-time high: $ 3.82 $ 3.82 $ 3.82 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0024135 $ 0.0024135 $ 0.0024135 Lær mer om Gourmet Galaxy (GUM) pris

Gourmet Galaxy (GUM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Gourmet Galaxy (GUM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GUM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GUM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GUMs tokenomics, kan du utforske GUM tokenets livepris!

