Gourmet Galaxy (GUM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00463166 24 timer høy $ 0.01165185 All Time High $ 3.82 Laveste pris $ 0.00070161 Prisendring (1H) +0.16% Prisendring (1D) +96.56% Prisendring (7D) -14.02%

Gourmet Galaxy (GUM) sanntidsprisen er $0.00930899. I løpet av de siste 24 timene har GUM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00463166 og et toppnivå på $ 0.01165185, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GUM er $ 3.82, mens den rekordlave prisen er $ 0.00070161.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GUM endret seg med +0.16% i løpet av den siste timen, +96.56% over 24 timer og -14.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gourmet Galaxy (GUM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 30.93K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 186.18K Opplagsforsyning 3.32M Total forsyning 20,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Gourmet Galaxy er $ 30.93K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GUM er 3.32M, med en total tilgang på 20000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 186.18K.