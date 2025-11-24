Goth16z pris i dag

Sanntids Goth16z (G16Z) pris i dag er $ 0.00000479, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende G16Z til USD konverteringssats er $ 0.00000479 per G16Z.

Goth16z rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 4,789.55, med en sirkulerende forsyning på 999.49M G16Z. I løpet av de siste 24 timene G16Z har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00022168, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000454.

Kortsiktig har G16Z beveget seg -- i løpet av den siste timen og -17.92% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Goth16z (G16Z) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.79K$ 4.79K $ 4.79K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.79K$ 4.79K $ 4.79K Opplagsforsyning 999.49M 999.49M 999.49M Total forsyning 999,486,288.3059045 999,486,288.3059045 999,486,288.3059045

Nåværende markedsverdi på Goth16z er $ 4.79K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på G16Z er 999.49M, med en total tilgang på 999486288.3059045. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.79K.