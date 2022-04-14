Gospodin (GOSPODIN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Gospodin (GOSPODIN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Gospodin (GOSPODIN) Informasjon Introducing Gospodin: the bold, boundary-pushing project where blockchain merges with a quest for enlightenment. This is far more than a coin—it's a revolutionary movement led by a cheeky, three-limbed monkey mascot who defies conventional market norms. With Gospodin, users immerse themselves in a dynamic universe where value is synonymous with truth, and each transaction serves as a leap toward collective understanding and wisdom. Gospodin invites you to rethink finance, knowledge, and the power of decentralized systems. Offisiell nettside: https://pump.fun/FyEUKDB7DjfANVJTwSWPkta3yK8bRjSn2nB9y41Qpump Kjøp GOSPODIN nå!

Gospodin (GOSPODIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gospodin (GOSPODIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 17.31K $ 17.31K $ 17.31K Total forsyning: $ 999.41M $ 999.41M $ 999.41M Sirkulerende forsyning: $ 999.41M $ 999.41M $ 999.41M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 17.31K $ 17.31K $ 17.31K All-time high: $ 0.00109347 $ 0.00109347 $ 0.00109347 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Gospodin (GOSPODIN) pris

Gospodin (GOSPODIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Gospodin (GOSPODIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GOSPODIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GOSPODIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GOSPODINs tokenomics, kan du utforske GOSPODIN tokenets livepris!

GOSPODIN prisforutsigelse Vil du vite hvor GOSPODIN kan være på vei? Vår GOSPODIN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GOSPODIN tokenets prisforutsigelse nå!

