Gorilla In A Coupe (GIAC) Informasjon Gorilla is more than just a cryptocurrency. It is a community-driven project that aims to make a positive impact on the world while also having fun. This means that by simply holding or trading Gorilla, you are also contributing to meaningful causes. But that's not all. Gorilla also has a strong focus on education. The team behind Gorilla is committed to providing resources and information to help people better understand cryptocurrency and how it works. This includes a blog and community forums where members can ask questions and share knowledge. Of course, Gorilla is also a fun and lively community that enjoys creating memes, sharing stories, and supporting one another. The team behind Gorilla is dedicated to fostering a positive and inclusive community that is welcoming to everyone, regardless of their level of experience with cryptocurrency. So, what sets Gorilla apart from other meme coins? It's the fact that it is more than just a meme. Gorilla is a movement - a movement that uses the power of cryptocurrency to make a positive impact on the world. Join the community, trade Gorilla, and help make a difference today. Offisiell nettside: https://giac.vip/ Kjøp GIAC nå!

Gorilla In A Coupe (GIAC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gorilla In A Coupe (GIAC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 40.35K Total forsyning: $ 420.69T Sirkulerende forsyning: $ 408.07T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 41.60K All-time high: $ 0 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

Gorilla In A Coupe (GIAC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Gorilla In A Coupe (GIAC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GIAC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GIAC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GIACs tokenomics, kan du utforske GIAC tokenets livepris!

