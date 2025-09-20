GORF (GORF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00162793$ 0.00162793 $ 0.00162793 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +1.24% Prisendring (7D) +1.24%

GORF (GORF) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GORF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GORF er $ 0.00162793, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GORF endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +1.24% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GORF (GORF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.82K$ 7.82K $ 7.82K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.82K$ 7.82K $ 7.82K Opplagsforsyning 900.00M 900.00M 900.00M Total forsyning 900,000,000.0 900,000,000.0 900,000,000.0

Nåværende markedsverdi på GORF er $ 7.82K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GORF er 900.00M, med en total tilgang på 900000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.82K.