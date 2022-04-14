GoreCats (GCATS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i GoreCats (GCATS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GoreCats (GCATS) Informasjon Offisiell nettside: https://www.gorecats.io/ Kjøp GCATS nå!

GoreCats (GCATS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GoreCats (GCATS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 115.93K $ 115.93K $ 115.93K Total forsyning: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M Sirkulerende forsyning: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 115.93K $ 115.93K $ 115.93K All-time high: $ 0.00421857 $ 0.00421857 $ 0.00421857 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00011593 $ 0.00011593 $ 0.00011593 Lær mer om GoreCats (GCATS) pris

GoreCats (GCATS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GoreCats (GCATS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GCATS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GCATS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GCATSs tokenomics, kan du utforske GCATS tokenets livepris!

GCATS prisforutsigelse Vil du vite hvor GCATS kan være på vei? Vår GCATS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GCATS tokenets prisforutsigelse nå!

