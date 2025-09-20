GoreCats (GCATS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00421857$ 0.00421857 $ 0.00421857 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -4.80% Prisendring (1D) -5.01% Prisendring (7D) -22.64% Prisendring (7D) -22.64%

GoreCats (GCATS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GCATS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GCATS er $ 0.00421857, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GCATS endret seg med -4.80% i løpet av den siste timen, -5.01% over 24 timer og -22.64% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GoreCats (GCATS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 143.83K$ 143.83K $ 143.83K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 143.83K$ 143.83K $ 143.83K Opplagsforsyning 999.90M 999.90M 999.90M Total forsyning 999,898,156.443681 999,898,156.443681 999,898,156.443681

Nåværende markedsverdi på GoreCats er $ 143.83K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GCATS er 999.90M, med en total tilgang på 999898156.443681. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 143.83K.