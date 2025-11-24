Gorbagana Daemon pris i dag

Sanntids Gorbagana Daemon (OSCAR) pris i dag er $ 0.00002579, med en 2.58% endring de siste 24 timene. Nåværende OSCAR til USD konverteringssats er $ 0.00002579 per OSCAR.

Gorbagana Daemon rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 25,783, med en sirkulerende forsyning på 999.87M OSCAR. I løpet av de siste 24 timene OSCAR har den blitt handlet mellom $ 0.00002475(laveste) og $ 0.00002616 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00095849, mens tidenes laveste notering var $ 0.00002398.

Kortsiktig har OSCAR beveget seg -- i løpet av den siste timen og -9.96% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Gorbagana Daemon (OSCAR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 25.78K$ 25.78K $ 25.78K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 25.78K$ 25.78K $ 25.78K Opplagsforsyning 999.87M 999.87M 999.87M Total forsyning 999,872,288.491085 999,872,288.491085 999,872,288.491085

