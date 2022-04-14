GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) Informasjon GoosepumpsAI is a service that simplifies the creation of AI-powered Telegram & X bots for Solana-based meme tokens. It allows token holders to interact directly with their tokens through AI agents in Telegram groups, providing a unique and engaging communication experience. Users can create their own AI agent by entering the contract address of their token, after which the system generates and deploys the bot with minimal effort. The platform also offers a demo version where users can test the functionality of the bots before creating their own. GoosepumpsAI emerged from a hackathon organized by Solana, and its mission is to bridge the gap between meme tokens and their communities by enabling direct interactions via AI technology. Despite being a meme token featuring a cloud with eyes symbolizing cloud AI technologies, the token holds a form of 'utility' as it is used to demonstrate the capabilities of the Goosepumps.co service. Offisiell nettside: https://goosepumps.co Teknisk dokument: https://goosepumps.co/GoosepumpsAI_Pitch.pdf Kjøp GOOSEPUMPS nå!

GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 24.61K $ 24.61K $ 24.61K Total forsyning: $ 998.85M $ 998.85M $ 998.85M Sirkulerende forsyning: $ 998.85M $ 998.85M $ 998.85M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 24.61K $ 24.61K $ 24.61K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) pris

GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GOOSEPUMPS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GOOSEPUMPS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GOOSEPUMPSs tokenomics, kan du utforske GOOSEPUMPS tokenets livepris!

