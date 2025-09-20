Dagens GoosepumpsAI livepris er 0.00002548 USD. Spor prisoppdateringer for GOOSEPUMPS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GOOSEPUMPS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens GoosepumpsAI livepris er 0.00002548 USD. Spor prisoppdateringer for GOOSEPUMPS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GOOSEPUMPS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

GoosepumpsAI Pris (GOOSEPUMPS)

1 GOOSEPUMPS til USD livepris:

--
----
-3.50%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:22:48 (UTC+8)

GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00002517
$ 0.00002517
24 timer lav
$ 0.00002641
$ 0.00002641
24 timer høy

$ 0.00002517
$ 0.00002517

$ 0.00002641
$ 0.00002641

$ 0.00075012
$ 0.00075012

$ 0.00001294
$ 0.00001294

+0.19%

-3.53%

-4.23%

-4.23%

GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) sanntidsprisen er $0.00002548. I løpet av de siste 24 timene har GOOSEPUMPS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00002517 og et toppnivå på $ 0.00002641, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GOOSEPUMPS er $ 0.00075012, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001294.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GOOSEPUMPS endret seg med +0.19% i løpet av den siste timen, -3.53% over 24 timer og -4.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) Markedsinformasjon

$ 25.43K
$ 25.43K

--
--

$ 25.43K
$ 25.43K

998.85M
998.85M

998,847,950.533916
998,847,950.533916

Nåværende markedsverdi på GoosepumpsAI er $ 25.43K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GOOSEPUMPS er 998.85M, med en total tilgang på 998847950.533916. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 25.43K.

GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på GoosepumpsAI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på GoosepumpsAI til USD ble $ +0.0000037291.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på GoosepumpsAI til USD ble $ +0.0000025634.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på GoosepumpsAI til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-3.53%
30 dager$ +0.0000037291+14.64%
60 dager$ +0.0000025634+10.06%
90 dager$ 0--

Hva er GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS)

GoosepumpsAI is a service that simplifies the creation of AI-powered Telegram & X bots for Solana-based meme tokens. It allows token holders to interact directly with their tokens through AI agents in Telegram groups, providing a unique and engaging communication experience. Users can create their own AI agent by entering the contract address of their token, after which the system generates and deploys the bot with minimal effort. The platform also offers a demo version where users can test the functionality of the bots before creating their own. GoosepumpsAI emerged from a hackathon organized by Solana, and its mission is to bridge the gap between meme tokens and their communities by enabling direct interactions via AI technology. Despite being a meme token featuring a cloud with eyes symbolizing cloud AI technologies, the token holds a form of 'utility' as it is used to demonstrate the capabilities of the Goosepumps.co service.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

GoosepumpsAI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for GoosepumpsAI.

Sjekk GoosepumpsAIprisprognosen nå!

GOOSEPUMPS til lokale valutaer

GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GOOSEPUMPS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS)

Hvor mye er GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) verdt i dag?
Live GOOSEPUMPS prisen i USD er 0.00002548 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GOOSEPUMPS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GOOSEPUMPS til USD er $ 0.00002548. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for GoosepumpsAI?
Markedsverdien for GOOSEPUMPS er $ 25.43K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GOOSEPUMPS?
Den sirkulerende forsyningen av GOOSEPUMPS er 998.85M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGOOSEPUMPS ?
GOOSEPUMPS oppnådde en ATH-pris på 0.00075012 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GOOSEPUMPS?
GOOSEPUMPS så en ATL-pris på 0.00001294 USD.
Hva er handelsvolumet til GOOSEPUMPS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GOOSEPUMPS er -- USD.
Vil GOOSEPUMPS gå høyere i år?
GOOSEPUMPS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GOOSEPUMPS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.