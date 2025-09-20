GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00002517 24 timer lav $ 0.00002641 24 timer høy All Time High $ 0.00075012 Laveste pris $ 0.00001294 Prisendring (1H) +0.19% Prisendring (1D) -3.53% Prisendring (7D) -4.23%

GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) sanntidsprisen er $0.00002548. I løpet av de siste 24 timene har GOOSEPUMPS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00002517 og et toppnivå på $ 0.00002641, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GOOSEPUMPS er $ 0.00075012, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001294.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GOOSEPUMPS endret seg med +0.19% i løpet av den siste timen, -3.53% over 24 timer og -4.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 25.43K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 25.43K Opplagsforsyning 998.85M Total forsyning 998,847,950.533916

Nåværende markedsverdi på GoosepumpsAI er $ 25.43K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GOOSEPUMPS er 998.85M, med en total tilgang på 998847950.533916. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 25.43K.