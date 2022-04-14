GOOSEAI (GOOSE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i GOOSEAI (GOOSE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GOOSEAI (GOOSE) Informasjon $GOOSE is a memetic yet functional token designed to bridge decentralized finance, artificial intelligence, and digital art. Unlike traditional meme coins, $GOOSE integrates AI-driven art discovery, interactive engagement, and community governance, creating an evolving ecosystem where artists and collectors actively participate. By combining AI-driven recommendations, live discovery threads, and smart contract-based governance, GOOSEAI enhances visibility for digital artists while maintaining transparency and fairness. The platform merges artificial intelligence, blockchain, and creative expression, making art discovery more engaging, dynamic, and community-driven. Offisiell nettside: https://gooseai.io/ Teknisk dokument: https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:US:41e13c9e-0b1c-4dbd-88ad-1edf1a056318 Kjøp GOOSE nå!

GOOSEAI (GOOSE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GOOSEAI (GOOSE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 37.85K $ 37.85K $ 37.85K Total forsyning: $ 999.10M $ 999.10M $ 999.10M Sirkulerende forsyning: $ 999.10M $ 999.10M $ 999.10M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 37.85K $ 37.85K $ 37.85K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om GOOSEAI (GOOSE) pris

GOOSEAI (GOOSE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GOOSEAI (GOOSE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GOOSE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GOOSE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GOOSEs tokenomics, kan du utforske GOOSE tokenets livepris!

