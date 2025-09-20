GOOSEAI (GOOSE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0002086$ 0.0002086 $ 0.0002086 Laveste pris $ 0.00002496$ 0.00002496 $ 0.00002496 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +18.73% Prisendring (7D) +18.73%

GOOSEAI (GOOSE) sanntidsprisen er $0.00003788. I løpet av de siste 24 timene har GOOSE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GOOSE er $ 0.0002086, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002496.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GOOSE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +18.73% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GOOSEAI (GOOSE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 37.85K$ 37.85K $ 37.85K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 37.85K$ 37.85K $ 37.85K Opplagsforsyning 999.10M 999.10M 999.10M Total forsyning 999,104,339.650013 999,104,339.650013 999,104,339.650013

Nåværende markedsverdi på GOOSEAI er $ 37.85K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GOOSE er 999.10M, med en total tilgang på 999104339.650013. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 37.85K.