Goose (GOOSE) Informasjon $GOOSE is a cryptocurrency project focused on creating value for its holders through innovative tokenomics and community-driven initiatives. The project aims to provide sustainable returns and growth opportunities by leveraging a unique reward mechanism, where users can earn and stake tokens. $GOOSE is designed to encourage both long-term holding and active participation, with a transparent and experienced team committed to building a strong, engaged community. Its utility includes staking rewards, governance participation, and potential integration with future DeFi applications. Offisiell nettside: https://goldengoose.lol

Goose (GOOSE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Goose (GOOSE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.03K $ 8.03K $ 8.03K Total forsyning: $ 888.00M $ 888.00M $ 888.00M Sirkulerende forsyning: $ 888.00M $ 888.00M $ 888.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.03K $ 8.03K $ 8.03K All-time high: $ 0.00291861 $ 0.00291861 $ 0.00291861 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0

Goose (GOOSE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Goose (GOOSE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GOOSE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GOOSE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GOOSEs tokenomics, kan du utforske GOOSE tokenets livepris!

GOOSE prisforutsigelse Vil du vite hvor GOOSE kan være på vei? Vår GOOSE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

