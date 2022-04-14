Goose Finance (EGG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Goose Finance (EGG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Goose Finance (EGG) Informasjon Goose Finance is a decentralized exchange running on Binance Smart Chain and Pancake swap exchange, with lots of other features that let you earn and win tokens. What we are trying to do is create a perpetual deflation token, the Golden Egg, that allows a constant price pump with a sufficient burn mechanism. We are not trying to replace the swap & exchange but to add value into the system and create a suitable and sustainable environment for people to yield farm with high APR. Offisiell nettside: https://www.goosedefi.com/ Kjøp EGG nå!

Goose Finance (EGG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Goose Finance (EGG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 359.03K $ 359.03K $ 359.03K Total forsyning: $ 42.31M $ 42.31M $ 42.31M Sirkulerende forsyning: $ 41.99M $ 41.99M $ 41.99M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 361.78K $ 361.78K $ 361.78K All-time high: $ 172.51 $ 172.51 $ 172.51 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0085504 $ 0.0085504 $ 0.0085504 Lær mer om Goose Finance (EGG) pris

Goose Finance (EGG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Goose Finance (EGG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EGG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EGG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EGGs tokenomics, kan du utforske EGG tokenets livepris!

EGG prisforutsigelse Vil du vite hvor EGG kan være på vei? Vår EGG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se EGG tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!