Goose Finance (EGG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0080499 $ 0.0080499 $ 0.0080499 24 timer lav $ 0.00824782 $ 0.00824782 $ 0.00824782 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0080499$ 0.0080499 $ 0.0080499 24 timer høy $ 0.00824782$ 0.00824782 $ 0.00824782 All Time High $ 172.51$ 172.51 $ 172.51 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.02% Prisendring (1D) +2.19% Prisendring (7D) +4.07% Prisendring (7D) +4.07%

Goose Finance (EGG) sanntidsprisen er $0.00824382. I løpet av de siste 24 timene har EGG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0080499 og et toppnivå på $ 0.00824782, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EGG er $ 172.51, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EGG endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, +2.19% over 24 timer og +4.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Goose Finance (EGG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 344.96K$ 344.96K $ 344.96K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 347.61K$ 347.61K $ 347.61K Opplagsforsyning 41.84M 41.84M 41.84M Total forsyning 42,166,288.52233665 42,166,288.52233665 42,166,288.52233665

Nåværende markedsverdi på Goose Finance er $ 344.96K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EGG er 41.84M, med en total tilgang på 42166288.52233665. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 347.61K.