Goose (GOOSE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00291861$ 0.00291861 $ 0.00291861 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -0.68% Prisendring (7D) -0.68%

Goose (GOOSE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GOOSE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GOOSE er $ 0.00291861, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GOOSE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.68% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Goose (GOOSE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.00K$ 9.00K $ 9.00K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.00K$ 9.00K $ 9.00K Opplagsforsyning 888.00M 888.00M 888.00M Total forsyning 888,000,000.0 888,000,000.0 888,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Goose er $ 9.00K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GOOSE er 888.00M, med en total tilgang på 888000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.00K.