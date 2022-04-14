Goons of Balatroon (GOB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Goons of Balatroon (GOB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Goons of Balatroon (GOB) Informasjon Enter the gaming world of Goons of Balatroon! Our meme-packed trading card game, Goon Wars, is live now. GOB has two tokens, $GOB and $CHUNKS, that enable skill-based gaming and a wild social experience. Partnered with Merit Circle to launch on the Beam network for seamless user experience. Offisiell nettside: https://goonsofbalatroon.com/ Teknisk dokument: https://docs.goonsofbalatroon.com/overview/introduction Kjøp GOB nå!

Goons of Balatroon (GOB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Goons of Balatroon (GOB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 269.08K $ 269.08K $ 269.08K Total forsyning: $ 578.53M $ 578.53M $ 578.53M Sirkulerende forsyning: $ 538.04M $ 538.04M $ 538.04M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 289.33K $ 289.33K $ 289.33K All-time high: $ 0.053852 $ 0.053852 $ 0.053852 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00049983 $ 0.00049983 $ 0.00049983 Lær mer om Goons of Balatroon (GOB) pris

Goons of Balatroon (GOB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Goons of Balatroon (GOB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GOB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GOB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GOBs tokenomics, kan du utforske GOB tokenets livepris!

