Goons of Balatroon (GOB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.053852 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) -4.25% Prisendring (7D) -3.55%

Goons of Balatroon (GOB) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GOB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GOB er $ 0.053852, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GOB endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -4.25% over 24 timer og -3.55% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Goons of Balatroon (GOB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 295.53K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 317.77K Opplagsforsyning 538.04M Total forsyning 578,529,069.0

Nåværende markedsverdi på Goons of Balatroon er $ 295.53K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GOB er 538.04M, med en total tilgang på 578529069.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 317.77K.