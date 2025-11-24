gooncoin pris i dag

Sanntids gooncoin (GOONCOIN) pris i dag er $ 0.0000081, med en 2.72% endring de siste 24 timene. Nåværende GOONCOIN til USD konverteringssats er $ 0.0000081 per GOONCOIN.

gooncoin rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 8,068.9, med en sirkulerende forsyning på 996.64M GOONCOIN. I løpet av de siste 24 timene GOONCOIN har den blitt handlet mellom $ 0.00000788(laveste) og $ 0.0000081 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0017408, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000732.

Kortsiktig har GOONCOIN beveget seg +0.38% i løpet av den siste timen og +2.79% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

gooncoin (GOONCOIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.07K$ 8.07K $ 8.07K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.07K$ 8.07K $ 8.07K Opplagsforsyning 996.64M 996.64M 996.64M Total forsyning 996,635,539.354288 996,635,539.354288 996,635,539.354288

Nåværende markedsverdi på gooncoin er $ 8.07K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GOONCOIN er 996.64M, med en total tilgang på 996635539.354288. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.07K.