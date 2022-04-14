GOOFY (GOOFY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i GOOFY (GOOFY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GOOFY (GOOFY) Informasjon our vision is to provide everyone with equal opportunities to participate in the encrypted world. Our mission is to create a solid ecosystem that can stand the test of time. GOOFY DOGE: Holders of GOOFY DOGE will have the opportunity to participate in their own ecosystem. This includes making decisions related to the token economy, partnerships, development priorities, etc. We have established this mechanism to standardise the governance process and ensure transparency and fairness. Offisiell nettside: http://www.goofydoge.live/ Kjøp GOOFY nå!

GOOFY (GOOFY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GOOFY (GOOFY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.72K $ 14.72K $ 14.72K Total forsyning: $ 699.98M $ 699.98M $ 699.98M Sirkulerende forsyning: $ 699.98M $ 699.98M $ 699.98M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.72K $ 14.72K $ 14.72K All-time high: $ 0.01106603 $ 0.01106603 $ 0.01106603 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om GOOFY (GOOFY) pris

GOOFY (GOOFY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GOOFY (GOOFY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GOOFY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GOOFY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GOOFYs tokenomics, kan du utforske GOOFY tokenets livepris!

GOOFY prisforutsigelse Vil du vite hvor GOOFY kan være på vei? Vår GOOFY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GOOFY tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!