GoodMorning pris i dag

Sanntids GoodMorning (GM) pris i dag er $ 0.00000654, med en 0.13% endring de siste 24 timene. Nåværende GM til USD konverteringssats er $ 0.00000654 per GM.

GoodMorning rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 5,718.24, med en sirkulerende forsyning på 885.00M GM. I løpet av de siste 24 timene GM har den blitt handlet mellom $ 0.0000064(laveste) og $ 0.00000657 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0001929, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000639.

Kortsiktig har GM beveget seg -0.33% i løpet av den siste timen og -8.15% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

GoodMorning (GM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.72K$ 5.72K $ 5.72K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.72K$ 5.72K $ 5.72K Opplagsforsyning 885.00M 885.00M 885.00M Total forsyning 885,000,000.0 885,000,000.0 885,000,000.0

Nåværende markedsverdi på GoodMorning er $ 5.72K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GM er 885.00M, med en total tilgang på 885000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.72K.