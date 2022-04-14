Goodle ($GOODLE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Goodle ($GOODLE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Goodle ($GOODLE) Informasjon 🎩 What is Goodle? Goodle is more than just another meme coin – it's a vibrant community-driven project with a purpose: -vSupports the upcoming Pivotal ($PLUS) main-net launch Accelerates meme inspired liquidity for creators

Community-centric approach to DeFi and entertainment

Potential future redemption into PLUS, aligning long-term value with ecosystem growth Goodle combines the playful spirit of meme coins with real utility in the immersive entertainment space. It's where finance meets fun, and where every holder becomes part of a larger, innovative ecosystem. 🎩 Why Goodle? Launching GOODLE isn't just about creating another token – it's about building a bridge to the future of decentralized entertainment: -Inspired by the successful $WEWE launch on Base and Krystal DeFi Serves as a testbed for the $PLUS launch, allowing our team to refine processes and engage with the community

Chose Base for its close mirroring of Pivotal L2's infrastructure (built on the OP Stack)

Creates a fun, low-pressure environment for users to experience DeFi in the context of entertainment Aligns community growth with ecosystem development, creating a win-win scenario for holders and developers Goodle is our way of saying "hello world" to the DeFi community while laying the groundwork for bigger things to come in the Pivotal ecosystem. Offisiell nettside: http://gogoodle.com/ Kjøp $GOODLE nå!

Goodle ($GOODLE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Goodle ($GOODLE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 15,90K Total forsyning: $ 100,00B Sirkulerende forsyning: $ 78,27B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 20,31K All-time high: $ 0 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0 Lær mer om Goodle ($GOODLE) pris

Goodle ($GOODLE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Goodle ($GOODLE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $GOODLE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $GOODLE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $GOODLEs tokenomics, kan du utforske $GOODLE tokenets livepris!

$GOODLE prisforutsigelse Vil du vite hvor $GOODLE kan være på vei? Vår $GOODLE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $GOODLE tokenets prisforutsigelse nå!

