Good Person Coin (GPCX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Good Person Coin (GPCX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Good Person Coin (GPCX) Informasjon A social media platform where people's physical and personal characteristics can be voted on. They can earn GPCX tokens with the votes collected.

Good Person Coin (GPCX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Good Person Coin (GPCX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Markedsverdi: $ 5.89M Total forsyning: $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 5.61B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.50M All-time high: $ 0.00161263 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0.00105047

Good Person Coin (GPCX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Good Person Coin (GPCX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GPCX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GPCX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GPCXs tokenomics, kan du utforske GPCX tokenets livepris!

