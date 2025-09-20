Good Person Coin (GPCX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00099919 $ 0.00099919 $ 0.00099919 24 timer lav $ 0.00100039 $ 0.00100039 $ 0.00100039 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00099919$ 0.00099919 $ 0.00099919 24 timer høy $ 0.00100039$ 0.00100039 $ 0.00100039 All Time High $ 0.00161263$ 0.00161263 $ 0.00161263 Laveste pris $ 0.00020501$ 0.00020501 $ 0.00020501 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.10% Prisendring (7D) -23.06% Prisendring (7D) -23.06%

Good Person Coin (GPCX) sanntidsprisen er $0.0010003. I løpet av de siste 24 timene har GPCX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00099919 og et toppnivå på $ 0.00100039, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GPCX er $ 0.00161263, mens den rekordlave prisen er $ 0.00020501.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GPCX endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.10% over 24 timer og -23.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Good Person Coin (GPCX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.61M$ 5.61M $ 5.61M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.00M$ 10.00M $ 10.00M Opplagsforsyning 5.61B 5.61B 5.61B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Good Person Coin er $ 5.61M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GPCX er 5.61B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.00M.