Good Martian pris i dag

Sanntids Good Martian (GM) pris i dag er $ 0.0000052, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende GM til USD konverteringssats er $ 0.0000052 per GM.

Good Martian rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 5,173.98, med en sirkulerende forsyning på 995.41M GM. I løpet av de siste 24 timene GM har den blitt handlet mellom $ 0.0000052(laveste) og $ 0.0000052 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00092339, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000452.

Kortsiktig har GM beveget seg -- i løpet av den siste timen og -23.99% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Good Martian (GM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.17K$ 5.17K $ 5.17K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.17K$ 5.17K $ 5.17K Opplagsforsyning 995.41M 995.41M 995.41M Total forsyning 995,408,013.950773 995,408,013.950773 995,408,013.950773

Nåværende markedsverdi på Good Martian er $ 5.17K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GM er 995.41M, med en total tilgang på 995408013.950773. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.17K.