Good Games Guild (GGG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00207159 $ 0.00207159 $ 0.00207159 24 timer lav $ 0.00225415 $ 0.00225415 $ 0.00225415 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00207159$ 0.00207159 $ 0.00207159 24 timer høy $ 0.00225415$ 0.00225415 $ 0.00225415 All Time High $ 16.86$ 16.86 $ 16.86 Laveste pris $ 0.00180044$ 0.00180044 $ 0.00180044 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) -8.05% Prisendring (7D) -14.60% Prisendring (7D) -14.60%

Good Games Guild (GGG) sanntidsprisen er $0.00207257. I løpet av de siste 24 timene har GGG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00207159 og et toppnivå på $ 0.00225415, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GGG er $ 16.86, mens den rekordlave prisen er $ 0.00180044.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GGG endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -8.05% over 24 timer og -14.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Good Games Guild (GGG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 82.90K$ 82.90K $ 82.90K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 207.26K$ 207.26K $ 207.26K Opplagsforsyning 40.00M 40.00M 40.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Good Games Guild er $ 82.90K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GGG er 40.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 207.26K.