Good Game US Dollar (GGUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.998987 $ 0.998987 $ 0.998987 24 timer lav $ 0.999875 $ 0.999875 $ 0.999875 24 timer høy 24 timer lav $ 0.998987$ 0.998987 $ 0.998987 24 timer høy $ 0.999875$ 0.999875 $ 0.999875 All Time High $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 Laveste pris $ 0.995379$ 0.995379 $ 0.995379 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -0.02% Prisendring (7D) -0.07% Prisendring (7D) -0.07%

Good Game US Dollar (GGUSD) sanntidsprisen er $0.999276. I løpet av de siste 24 timene har GGUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.998987 og et toppnivå på $ 0.999875, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GGUSD er $ 1.003, mens den rekordlave prisen er $ 0.995379.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GGUSD endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -0.02% over 24 timer og -0.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Good Game US Dollar (GGUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.86M$ 3.86M $ 3.86M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.86M$ 3.86M $ 3.86M Opplagsforsyning 3.86M 3.86M 3.86M Total forsyning 3,860,796.648533 3,860,796.648533 3,860,796.648533

Nåværende markedsverdi på Good Game US Dollar er $ 3.86M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GGUSD er 3.86M, med en total tilgang på 3860796.648533. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.86M.