Dagens Good Game US Dollar livepris er 0.999276 USD. Spor prisoppdateringer for GGUSD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GGUSD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$0.999218
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
Good Game US Dollar (GGUSD) Live prisdiagram
Good Game US Dollar (GGUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.998987
24 timer lav
$ 0.999875
24 timer høy

$ 0.998987
$ 0.999875
$ 1.003
$ 0.995379
-0.00%

-0.02%

-0.07%

-0.07%

Good Game US Dollar (GGUSD) sanntidsprisen er $0.999276. I løpet av de siste 24 timene har GGUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.998987 og et toppnivå på $ 0.999875, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GGUSD er $ 1.003, mens den rekordlave prisen er $ 0.995379.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GGUSD endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -0.02% over 24 timer og -0.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Good Game US Dollar (GGUSD) Markedsinformasjon

$ 3.86M
--
----

$ 3.86M
3.86M
3,860,796.648533
Nåværende markedsverdi på Good Game US Dollar er $ 3.86M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GGUSD er 3.86M, med en total tilgang på 3860796.648533. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.86M.

Good Game US Dollar (GGUSD) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Good Game US Dollar til USD ble $ -0.0002128008000706.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Good Game US Dollar til USD ble $ -0.0004586676.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Good Game US Dollar til USD ble $ +0.0023673847.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Good Game US Dollar til USD ble $ -0.001024043548608.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0002128008000706-0.02%
30 dager$ -0.0004586676-0.04%
60 dager$ +0.0023673847+0.24%
90 dager$ -0.001024043548608-0.10%

Hva er Good Game US Dollar (GGUSD)

Good Game US Dollar (GGUSD) Ressurs

Offisiell nettside

Good Game US Dollar Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Good Game US Dollar (GGUSD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Good Game US Dollar (GGUSD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Good Game US Dollar.

Sjekk Good Game US Dollarprisprognosen nå!

GGUSD til lokale valutaer

Good Game US Dollar (GGUSD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Good Game US Dollar (GGUSD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GGUSD tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Good Game US Dollar (GGUSD)

Hvor mye er Good Game US Dollar (GGUSD) verdt i dag?
Live GGUSD prisen i USD er 0.999276 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GGUSD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GGUSD til USD er $ 0.999276. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Good Game US Dollar?
Markedsverdien for GGUSD er $ 3.86M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GGUSD?
Den sirkulerende forsyningen av GGUSD er 3.86M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGGUSD ?
GGUSD oppnådde en ATH-pris på 1.003 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GGUSD?
GGUSD så en ATL-pris på 0.995379 USD.
Hva er handelsvolumet til GGUSD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GGUSD er -- USD.
Vil GGUSD gå høyere i år?
GGUSD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GGUSD prisprognosen for en mer grundig analyse.
