Good Boy (BOY) Informasjon Good Boy is a dog-based meme token on the Solana blockchain. The central pillar of Good Boy token allows for all people regardless of age and background to come together as dog lovers and be able to express themselves through the token, as a meme. The meme token and/or meme coin aspect of Good Boy inspires freedom, fun, and enthusiastic people to join the project. The Good Boy token is a memeable and wearable token where people can design and dress their favorite dog up to their desire, while allowing them to be apart of the Good Boy community. The Good Boy token puts significant emphasis on community building and looks to grow and center the token around community growth. Offisiell nettside: https://www.goodboysol.net/ Teknisk dokument: https://www.goodboysolana.com/ Kjøp BOY nå!

Good Boy (BOY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Good Boy (BOY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 43.09K $ 43.09K $ 43.09K Total forsyning: $ 845.86M $ 845.86M $ 845.86M Sirkulerende forsyning: $ 845.86M $ 845.86M $ 845.86M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 43.09K $ 43.09K $ 43.09K All-time high: $ 0.01083526 $ 0.01083526 $ 0.01083526 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Good Boy (BOY) pris

Good Boy (BOY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Good Boy (BOY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BOY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BOY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BOYs tokenomics, kan du utforske BOY tokenets livepris!

BOY prisforutsigelse Vil du vite hvor BOY kan være på vei? Vår BOY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BOY tokenets prisforutsigelse nå!

