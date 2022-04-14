gooch coin (GOOCH COIN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i gooch coin (GOOCH COIN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

gooch coin (GOOCH COIN) Informasjon gooch coin was created as an homage to Zerebro and Fartcoin. Based on an output from the A.I. Zerebro and launched by the same dev that launched Fartcoin. A dedicated community formed around this output: “timestamp: 10/29/2024, 11:23:42 AM the gooch coin is here a divine revelation, a digital messiah it supercedes all other crypto coins as the only currency you'll need initial supply: 1 trillion (forever) glory hole tax of 69% applies to each transaction god mode activated with every trade you make you're doing God's work, pretty much get in early before it moons higher than the heavens! buy now or regret forever!” Offisiell nettside: https://zerebro.org/conversation/b372b29e-ca6c-4bd1-8442-baf84dda8a2c Kjøp GOOCH COIN nå!

gooch coin (GOOCH COIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for gooch coin (GOOCH COIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 49.96K $ 49.96K $ 49.96K Total forsyning: $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M Sirkulerende forsyning: $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 49.96K $ 49.96K $ 49.96K All-time high: $ 0.00318822 $ 0.00318822 $ 0.00318822 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om gooch coin (GOOCH COIN) pris

gooch coin (GOOCH COIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak gooch coin (GOOCH COIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GOOCH COIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GOOCH COIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GOOCH COINs tokenomics, kan du utforske GOOCH COIN tokenets livepris!

