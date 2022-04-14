GONG (GONG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i GONG (GONG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GONG (GONG) Informasjon Punks is currently one of the largest Web3 GameFi applications on the market, boasting an user base of over 600,000. $GONG is a primary currency within the WePunks application. This currency features a limited issuance and a cyclical tokenomics model designed to foster community growth, earning potential, and overall ecosystem development. Economic Model Value Creation Over Circulation: Our economic model emphasizes generating value from the platform's current circulation, avoiding inflationary pressures and market dumps. Sustainable Growth: Revenue generated from the application directly feeds back into the ecosystem, ensuring long-term sustainability and growth. Offisiell nettside: https://wepunks.wtf/token Teknisk dokument: https://wepunks.gitbook.io/ Kjøp GONG nå!

GONG (GONG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GONG (GONG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 9.93K $ 9.93K $ 9.93K Total forsyning: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Sirkulerende forsyning: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.93K $ 9.93K $ 9.93K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om GONG (GONG) pris

GONG (GONG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GONG (GONG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GONG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GONG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GONGs tokenomics, kan du utforske GONG tokenets livepris!

GONG prisforutsigelse Vil du vite hvor GONG kan være på vei? Vår GONG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GONG tokenets prisforutsigelse nå!

