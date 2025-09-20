GONG (GONG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00056932$ 0.00056932 $ 0.00056932 Laveste pris $ 0.00000214$ 0.00000214 $ 0.00000214 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +1.09% Prisendring (7D) +1.09%

GONG (GONG) sanntidsprisen er $0.00000497. I løpet av de siste 24 timene har GONG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GONG er $ 0.00056932, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000214.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GONG endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +1.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GONG (GONG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.93K$ 9.93K $ 9.93K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.93K$ 9.93K $ 9.93K Opplagsforsyning 2.00B 2.00B 2.00B Total forsyning 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på GONG er $ 9.93K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GONG er 2.00B, med en total tilgang på 2000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.93K.