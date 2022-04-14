Gomu Gator (GOMU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Gomu Gator (GOMU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Gomu Gator (GOMU) Informasjon the coolest gator you'll ever meet and definitely the least swampy. Everyone’s favorite gator in Solana! Offisiell nettside: https://www.gomugator.com/ Kjøp GOMU nå!

Gomu Gator (GOMU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gomu Gator (GOMU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 385.63K $ 385.63K $ 385.63K Total forsyning: $ 752.34M $ 752.34M $ 752.34M Sirkulerende forsyning: $ 752.34M $ 752.34M $ 752.34M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 385.63K $ 385.63K $ 385.63K All-time high: $ 0.00666824 $ 0.00666824 $ 0.00666824 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00051258 $ 0.00051258 $ 0.00051258 Lær mer om Gomu Gator (GOMU) pris

Gomu Gator (GOMU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Gomu Gator (GOMU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GOMU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GOMU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GOMUs tokenomics, kan du utforske GOMU tokenets livepris!

GOMU prisforutsigelse Vil du vite hvor GOMU kan være på vei? Vår GOMU prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GOMU tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!