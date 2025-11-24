Goliath pris i dag

Sanntids Goliath (GOLIATH) pris i dag er $ 0.00000539, med en 4.34% endring de siste 24 timene. Nåværende GOLIATH til USD konverteringssats er $ 0.00000539 per GOLIATH.

Goliath rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 5,480.68, med en sirkulerende forsyning på 999.09M GOLIATH. I løpet av de siste 24 timene GOLIATH har den blitt handlet mellom $ 0.00000517(laveste) og $ 0.00001397 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00137047, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000511.

Kortsiktig har GOLIATH beveget seg -4.80% i løpet av den siste timen og -8.36% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Goliath (GOLIATH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.48K$ 5.48K $ 5.48K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.48K$ 5.48K $ 5.48K Opplagsforsyning 999.09M 999.09M 999.09M Total forsyning 999,093,585.086491 999,093,585.086491 999,093,585.086491

