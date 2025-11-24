Goldn pris i dag

Sanntids Goldn (GOLDN) pris i dag er --, med en 1.68% endring de siste 24 timene. Nåværende GOLDN til USD konverteringssats er -- per GOLDN.

Goldn rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 7,379,399, med en sirkulerende forsyning på 14.00B GOLDN. I løpet av de siste 24 timene GOLDN har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00218317, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har GOLDN beveget seg +0.48% i løpet av den siste timen og -15.12% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Goldn (GOLDN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.38M$ 7.38M $ 7.38M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.38M$ 7.38M $ 7.38M Opplagsforsyning 14.00B 14.00B 14.00B Total forsyning 14,000,000,000.0 14,000,000,000.0 14,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Goldn er $ 7.38M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GOLDN er 14.00B, med en total tilgang på 14000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.38M.