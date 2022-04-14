Golden Kappa (GKAPPA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Golden Kappa (GKAPPA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Golden Kappa (GKAPPA) Informasjon Golden Kappa (GKAPPA) is a meme coin crafted specifically for meme enthusiasts and gaming streamers, serving as the ultimate currency of sarcasm and humor. Leveraging the power of the Solana network, GKAPPA ensures lightning-fast, low-cost transactions, making it perfectly suited for everyday use in the dynamic digital economy. This unique token aims to bring fun and efficiency to financial interactions within the gaming and meme communities. We are a new and very talented team, greatly backed by our community in every way, and this is our maiden project. With its robust and scalable infrastructure, GKAPPA not only facilitates seamless tipping and microtransactions but also integrates smoothly with decentralized applications (dApps), enhancing the overall user experience and promoting a vibrant, interconnected ecosystem. Offisiell nettside: https://gkappa.org/ Kjøp GKAPPA nå!

Golden Kappa (GKAPPA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Golden Kappa (GKAPPA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 86.55K $ 86.55K $ 86.55K Total forsyning: $ 777.69B $ 777.69B $ 777.69B Sirkulerende forsyning: $ 777.69B $ 777.69B $ 777.69B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 86.55K $ 86.55K $ 86.55K All-time high: $ 0.0001398 $ 0.0001398 $ 0.0001398 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Golden Kappa (GKAPPA) pris

Golden Kappa (GKAPPA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Golden Kappa (GKAPPA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GKAPPA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GKAPPA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GKAPPAs tokenomics, kan du utforske GKAPPA tokenets livepris!

GKAPPA prisforutsigelse Vil du vite hvor GKAPPA kan være på vei? Vår GKAPPA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GKAPPA tokenets prisforutsigelse nå!

