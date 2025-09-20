Dagens Golden Kappa livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for GKAPPA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GKAPPA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Golden Kappa livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for GKAPPA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GKAPPA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Golden Kappa Pris (GKAPPA)

1 GKAPPA til USD livepris:

--
----
-1.90%1D
USD
Golden Kappa (GKAPPA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:16:36 (UTC+8)

Golden Kappa (GKAPPA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.14%

-1.97%

-1.74%

-1.74%

Golden Kappa (GKAPPA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GKAPPA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GKAPPA er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GKAPPA endret seg med +0.14% i løpet av den siste timen, -1.97% over 24 timer og -1.74% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Golden Kappa (GKAPPA) Markedsinformasjon

$ 93.49K
$ 93.49K$ 93.49K

--
----

$ 93.49K
$ 93.49K$ 93.49K

777.69B
777.69B 777.69B

777,690,916,959.5625
777,690,916,959.5625 777,690,916,959.5625

Nåværende markedsverdi på Golden Kappa er $ 93.49K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GKAPPA er 777.69B, med en total tilgang på 777690916959.5625. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 93.49K.

Golden Kappa (GKAPPA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Golden Kappa til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Golden Kappa til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Golden Kappa til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Golden Kappa til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.97%
30 dager$ 0+23.91%
60 dager$ 0-57.64%
90 dager$ 0--

Hva er Golden Kappa (GKAPPA)

Golden Kappa (GKAPPA) is a meme coin crafted specifically for meme enthusiasts and gaming streamers, serving as the ultimate currency of sarcasm and humor. Leveraging the power of the Solana network, GKAPPA ensures lightning-fast, low-cost transactions, making it perfectly suited for everyday use in the dynamic digital economy. This unique token aims to bring fun and efficiency to financial interactions within the gaming and meme communities. We are a new and very talented team, greatly backed by our community in every way, and this is our maiden project. With its robust and scalable infrastructure, GKAPPA not only facilitates seamless tipping and microtransactions but also integrates smoothly with decentralized applications (dApps), enhancing the overall user experience and promoting a vibrant, interconnected ecosystem.

Golden Kappa (GKAPPA) Ressurs

Folk spør også: Andre spørsmål om Golden Kappa (GKAPPA)

Hvor mye er Golden Kappa (GKAPPA) verdt i dag?
Live GKAPPA prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GKAPPA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GKAPPA til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Golden Kappa?
Markedsverdien for GKAPPA er $ 93.49K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GKAPPA?
Den sirkulerende forsyningen av GKAPPA er 777.69B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGKAPPA ?
GKAPPA oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GKAPPA?
GKAPPA så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til GKAPPA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GKAPPA er -- USD.
Vil GKAPPA gå høyere i år?
GKAPPA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GKAPPA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:16:36 (UTC+8)

