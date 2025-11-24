Golden Donkey pris i dag

Sanntids Golden Donkey (GDK) pris i dag er $ 0.00022322, med en 0.86% endring de siste 24 timene. Nåværende GDK til USD konverteringssats er $ 0.00022322 per GDK.

Golden Donkey rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 2,243,234, med en sirkulerende forsyning på 10.00B GDK. I løpet av de siste 24 timene GDK har den blitt handlet mellom $ 0.00021411(laveste) og $ 0.00023645 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00024596, mens tidenes laveste notering var $ 0.0000462.

Kortsiktig har GDK beveget seg -2.91% i løpet av den siste timen og +36.36% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Golden Donkey (GDK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.24M$ 2.24M $ 2.24M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.24M$ 2.24M $ 2.24M Opplagsforsyning 10.00B 10.00B 10.00B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Golden Donkey er $ 2.24M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GDK er 10.00B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.24M.