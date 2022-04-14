Golden Doge (GDOGE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Golden Doge (GDOGE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Golden Doge (GDOGE) Informasjon Golden Doge (GDOGE) is a community token that has its own golden vault which gets filled with 5% of all the transactions made by GDOGE lovers. Every GDOGE holder will be able to take out BNB from this golden vault every 24 hours as much GDOGE token as they hold. The more love you give to Golden Doge, the more gold you will get! Offisiell nettside: https://goldendoge.finance/ Kjøp GDOGE nå!

Golden Doge (GDOGE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Golden Doge (GDOGE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 95.44K $ 95.44K $ 95.44K Total forsyning: $ 100,000.00T $ 100,000.00T $ 100,000.00T Sirkulerende forsyning: $ 100,000.00T $ 100,000.00T $ 100,000.00T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 95.44K $ 95.44K $ 95.44K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Golden Doge (GDOGE) pris

Golden Doge (GDOGE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Golden Doge (GDOGE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GDOGE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GDOGE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GDOGEs tokenomics, kan du utforske GDOGE tokenets livepris!

