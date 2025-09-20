Dagens Golden Doge livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for GDOGE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GDOGE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Golden Doge livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for GDOGE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GDOGE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Golden Doge Pris (GDOGE)

1 GDOGE til USD livepris:

--
----
-1.40%1D
USD
Golden Doge (GDOGE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:04:02 (UTC+8)

Golden Doge (GDOGE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.55%

+5.82%

+5.82%

Golden Doge (GDOGE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GDOGE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GDOGE er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GDOGE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.55% over 24 timer og +5.82% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Golden Doge (GDOGE) Markedsinformasjon

$ 90.97K
$ 90.97K$ 90.97K

--
----

$ 90.97K
$ 90.97K$ 90.97K

100,000.00T
100,000.00T 100,000.00T

1.0e+17
1.0e+17 1.0e+17

Nåværende markedsverdi på Golden Doge er $ 90.97K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GDOGE er 100,000.00T, med en total tilgang på 1.0e+17. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 90.97K.

Golden Doge (GDOGE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Golden Doge til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Golden Doge til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Golden Doge til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Golden Doge til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.55%
30 dager$ 0-0.79%
60 dager$ 0+8.67%
90 dager$ 0--

Hva er Golden Doge (GDOGE)

Golden Doge (GDOGE) is a community token that has its own golden vault which gets filled with 5% of all the transactions made by GDOGE lovers. Every GDOGE holder will be able to take out BNB from this golden vault every 24 hours as much GDOGE token as they hold. The more love you give to Golden Doge, the more gold you will get!

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Golden Doge (GDOGE) Ressurs

Offisiell nettside

Golden Doge Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Golden Doge (GDOGE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Golden Doge (GDOGE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Golden Doge.

Sjekk Golden Dogeprisprognosen nå!

GDOGE til lokale valutaer

Golden Doge (GDOGE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Golden Doge (GDOGE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GDOGE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Golden Doge (GDOGE)

Hvor mye er Golden Doge (GDOGE) verdt i dag?
Live GDOGE prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GDOGE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GDOGE til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Golden Doge?
Markedsverdien for GDOGE er $ 90.97K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GDOGE?
Den sirkulerende forsyningen av GDOGE er 100,000.00T USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGDOGE ?
GDOGE oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GDOGE?
GDOGE så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til GDOGE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GDOGE er -- USD.
Vil GDOGE gå høyere i år?
GDOGE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GDOGE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:04:02 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.