Golden Doge (GDOGE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.55% Prisendring (7D) +5.82% Prisendring (7D) +5.82%

Golden Doge (GDOGE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GDOGE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GDOGE er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GDOGE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.55% over 24 timer og +5.82% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Golden Doge (GDOGE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 90.97K$ 90.97K $ 90.97K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 90.97K$ 90.97K $ 90.97K Opplagsforsyning 100,000.00T 100,000.00T 100,000.00T Total forsyning 1.0e+17 1.0e+17 1.0e+17

Nåværende markedsverdi på Golden Doge er $ 90.97K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GDOGE er 100,000.00T, med en total tilgang på 1.0e+17. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 90.97K.