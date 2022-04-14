Golden Bailey (BAILEY) tokenomics

Golden Bailey (BAILEY) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Golden Bailey (BAILEY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Golden Bailey (BAILEY) Informasjon

$Bailey is the token for Bailey! The real dog made famous with the "I have no idea what I am doing" meme. She is an early internet culture meme that garnered millions of likes across reddit, Instagram, and imgur.

Now with the support of her owner (and photographer) we have brought her back for all to enjoy and participate in her many memes of a cute dog trying to make it in the human world!

Bailey is known for being silly, fiercely loyal, and a cuddler. Every now and then when she gets really silly she is even known to be a bit redneck and redneck retriever is one of her most popular alter egos.

Offisiell nettside:
https://basedbailey.com/

Golden Bailey (BAILEY) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Golden Bailey (BAILEY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 40.44K
$ 40.44K
Total forsyning:
$ 990.16M
$ 990.16M
Sirkulerende forsyning:
$ 990.16M
$ 990.16M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 40.44K
$ 40.44K
All-time high:
$ 0.001016
$ 0.001016
All-Time Low:
$ 0.00002157
$ 0.00002157
Nåværende pris:
$ 0
$ 0

Golden Bailey (BAILEY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Golden Bailey (BAILEY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet BAILEY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange BAILEY tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår BAILEYs tokenomics, kan du utforske BAILEY tokenets livepris!

BAILEY prisforutsigelse

Vil du vite hvor BAILEY kan være på vei? Vår BAILEY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.