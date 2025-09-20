Golden Bailey (BAILEY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.001016 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +1.69%

Golden Bailey (BAILEY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BAILEY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BAILEY er $ 0.001016, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BAILEY endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +1.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Golden Bailey (BAILEY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 40.44K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 40.44K Opplagsforsyning 990.16M Total forsyning 990,160,875.81

Nåværende markedsverdi på Golden Bailey er $ 40.44K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BAILEY er 990.16M, med en total tilgang på 990160875.81. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 40.44K.